مجلس النواب يقر نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أقر مجلس النواب خلال جلسته الرسمية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة بنغازي «نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات»، وذلك «عبر تعديل القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والقانون رقم (59) لسنة 2013 بشأن الحكم المحلي»، وفق ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وأضاف بليحق في تصريح صحفي نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، مساء اليوم، أنه بموجب هذا الإجراء «يؤول اختصاص انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات».

تعديل أحكام قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية

وأشار بليحق إلى أن المجلس أقر أيضًا تعديل القانون رقم (4) لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية. موضحًا أن «هذا التعديل الذي تم إقراره في جلسة اليوم يقضي بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية» وذلك قبل تعليق جلسة اليوم الثلاثاء.

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وعقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم بمقره في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري. وأكد بليحق أن الجلسة «افتتحت بنصاب قانوني بحضور 95 نائبًا»، واستهلها النويري بتلاوة الاستقالة التي تقدم بها النائب الثاني لرئيس المجلس عبدالهادي الصغير.

دومة يؤدي اليمين القانونية نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس النواب

وصوت غالبية النواب الحاضرين على قبول استقالة الصغير، قبل فتح باب الترشح لاختيار خليفته والتي أسفرت عن فوز النائب عن مدينة سبها مصباح دومة بمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النوب بالتزكية وفق بليحق.

وقال بليحق إن النائب مصباح دومة أدى فور انتخابه اليومين القانونية في جلسة اليوم.