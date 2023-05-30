«النواب» يصوت بأغلبية الحضور على قبول استقالة عبدالهادي الصغير من منصبه نائبا للرئيس

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن أعضاء المجلس الذين حضروا جلسة اليوم الأحد صوتوا على بالموافقة بالأغلبية طلب الاستقالة المُقدم من النائب الثاني لرئيس المجلس عبدالهادي الصغير.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة النائب الأول فوزي النويري، بحضور 95 نائباً.

استقالة عبدالهادي الصغير

وفي وقت سابق، قدم الصغير استقالته من منصبه كنائب ثانٍ مكتفيا بعضويته بالمجلس؛ وذلك «لصعوبة المواءمة بين تطلعات وآمال الأمة واستحقاقاتها الوطنية من جهة وبين أدوات وآليات العمل المتاحة من جهة أخرى»، على حد قوله.

مكتفيا بعضويته.. الهادي الصغير يستقيل من منصبه كنائب ثان لرئيس مجلس النواب

وأضاف في خطاب اطلعت «بوابة الوسط» عليه، أنه اختار التنحي من منصة رئاسة المجلس والعودة إلى صفوف النواب «حفاظا على أصوات وتمثيل ناخبي، وحرصا على عدم هدر حقوقهم، في انتظار أن نوصل البلاد لانتخابات شاملة برلمانية ورئاسية تجدد الشرعية وتحتكرها».