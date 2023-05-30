انتخاب مصباح دومة بالتزكية نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، مساء اليوم الثلاثاء، انتخاب عضو المجلس عن سبها مصباح دومة «بالتزكية» نائبًا ثانيًا لرئيس المجلس، وذلك «عقب انسحاب بقية المترشحين» وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية التي عقُِدت اليوم في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وبحضور 95 نائبًا والتي تلا خلالها النويري طلب الاستقالة المقدم من النائب الثاني للرئيس عبدالهادي الصغير.

جلسة مغلقة

وقال بليحق في تصريح نشره عبر صفحته على «فيسبوك» إن الجلسة جرى خلالها «التصويت» على طلب استقالة الصغير «بموافقة أغلبية النواب»، قبل أن تعلق الجلسة للتشاور، مشيرًا إلى أنها كانت جلسة «مغلقة».

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وفي وقت لاحق استأنف المجلس جلسته والتي صوت خلالها أغلبية النواب الحاضرين على فتح باب الترشح لانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، خلفًا للنائب الصغير. ولم يعلن بليحق عدد النواب الذين تقدموا للمنافسة على منصب النائب الثاني لرئيس المجلس إلى جانب النائب مصباح دومة الذي جرى انتخابه بالتزكية.