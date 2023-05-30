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مكتفيا بعضويته.. الهادي الصغير يستقيل من منصبه كنائب ثان لرئيس مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 مايو 2023, 12:01 مساء
مكتفيا بعضويته.. الهادي الصغير يستقيل من منصبه كنائب ثان لرئيس مجلس النواب
عضو مجلس النواب الهادي علي الصغير، (أرشيفية: الإنترنت)
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قدم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الهادي علي الصغير، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه كنائب ثانٍ مكتفيا بعضويته بالمجلس؛ وذلك «لصعوبة المواءمة بين تطلعات وآمال الأمة واستحقاقاتها الوطنية من جهة وبين أدوات وآليات العمل المتاحة من جهة أخرى»، على حد قوله.

وأضاف في خطاب اطلعت «بوابة الوسط» عليه، أنه اختار التنحي من منصة رئاسة المجلس والعودة إلى صفوف النواب «حفاظا على أصوات وتمثيل ناخبي، وحرصا على عدم هدر حقوقهم، في انتظار أن نوصل البلاد لانتخابات شاملة برلمانية ورئاسية تجدد الشرعية وتحتكرها».

المنصب «تحول إلى غاية وليس وسيلة»
ورأى الصغير أن استمراره في المنصب أصبح «غاية بحد ذاته وليس وسيلة لتحقيق تطلعات وآمال أهلي وناخبي إقليمي خاصة وشعبي الليبي عامة»، مضيفا أن الأمر «تأباه نفسه ويرفضه ضميره»، الأمر الذي جعله يختار التنحي.

واختتم: «لكل ما تقدم أتطلع لقبول هذه الاستقالة والبت فيها فورا، ومباشرة انتخاب نائب ثانٍ جديد من بين زملائي النواب عن إقليم فزان، وسنكون له سند وعون ما استطعنا في ظل ثوابتنا وقيمنا وبما يحفظ ويصون كرامتنا وسمعتنا».

مكتفيا بعضويته.. الهادي الصغير يستقيل من منصبه كنائب ثان لرئيس مجلس النواب
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