المفوضية تناقش مشروع اللائحة التنفيذية للانتخابات البلدية وربطها بالعامة

القاهرة - بوابة الوسط

عقد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، اجتماعًا مع الإدارات الفنية وذلك للمناقشة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية وكذلك إمكانية ربطها بالانتخابات العامة وتزامن هذه الاستحقاقات لتوفير الوقت والجهد.

يأتي ذلك، تنفيذًا للقانون رقم (20) لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم (8) لسنة 2013 الصادر في شأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية للمفوضية الذي أقره مجلس النواب في يونيو الماضي.

وشارك في الاجتماع الذي، عُقِد ظهر اليوم الأحد بمقر المفوضية، رئيس مجلس المفوضية عماد السايح وأعضاء مجلس المفوضية ومديرو ورؤساء أقسام الإدارات الفنية، وخبراء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

النسخة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص «لمناقشة النسخة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية تنفيذًا للمادة رقم (2) من القانون رقم (20)»، وتناول خلاله «المجتمعون عدة مسائل فنية تتعلق بنظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وتوزيع المقاعد حسب التعداد السكاني لكل بلدية، وحصة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة».

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وأوضحت المفوضية أن النسخة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية «تهدف إلى إعطاء صورة جديدة لانتخاب المجالس البلدية من شأنها أن تحظى باهتمام الناخبين وترفع من نسب مشاركتهم في الانتخابات المحلية أسوة ببقية دول العالم التي تعطي أهمية كبرى لمثل هذا المستوى من الانتخابات».

كما تسعى هذه اللائحة «إلى تعزيز المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ عملية انتخاب المجالس البلدية لتشمل النزاهة والشفافية والمساواة في ممارسة حق الترشح والانتخاب دون إقصاء أو تمييز».

ربط وتزامن الانتخابات البلدية والعامة

وأضافت المفوضية أن الحضور ناقشوا خلال الاجتماع «مسألة الربط بين الانتخابات العامة والمحلية والإمكانات والبدائل المتاحة لعقد هذه الانتخابات بشكل متزامن توفيرًا للوقت والجهد، وحفاظًا على المال العام».

وخلُص الاجتماع إلى الأخذ بالملاحظات الفنية التي وردت من الإدارات المختصة، والعمل في أقرب وقت لإصدار اللائحة التنفيذية، ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لاستئناف انتخاب المجالس البلدية، بحسب المفوضية.