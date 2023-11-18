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بالصور.. «الدفاع» التركية تعلن زيارة إحدى سفنها ميناء الخمس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 02:01 مساء
بالصور.. «الدفاع» التركية تعلن زيارة إحدى سفنها ميناء الخمس
من زيارة السفينة التركية إلى ميناء الخمس، شمال غرب ليبيا، 16 نوفمبر 2023. (وزارة الدفاع التركية)
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قالت وزارة الدفاع التركية، يوم الجمعة، إن السفينة «تي سي جي كيناليادا» زارت ميناء الخمس (شمال غرب ليبيا) ضمن مجموعة العمل البحرية التركية. 

وأثارت أنباء جرى تداولها عن تأجير ميناء الخُمس لتركيا موجة جدل في صيف هذا العام، وهو ما نفته حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ووزارة الدفاع التركية.

وأوضحت الدفاع التركية في منشور مقتضب عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أن «السفينة نفذت أنشطة التكامل اللوجستي في ميناء الخمس الخميس الماضي ضمن نطاق مجموعة العمل البحرية التركية تحت قيادة اللواء مصطفى كوشان». ولم يوضح الجانب التركي تفاصيل أخرى عن زيارة السفينة للميناء، بينما لم يصدر بيان رسمي ليبي بشأنها.

نفي ليبي وتركي لتأجير ميناء الخمس
وفي أغسطس الماضي، وفي بيان مشترك للناطق باسم حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد حمودة، ورئيس مصلحة الموانى والنقل البحري محمد السيوي، ورئيس أركان القوات البحرية اللواء نور الدين البوني، قال المسؤولون الثلاثة أن ما يثار حول تأجير ميناء الخمس أو استخدامه لمصلحة قواعد عسكرية أجنبية «محض شائعات عارية من الصحة». أما رئيس أركان القوات البحرية ورئيس مصلحة الموانى فقال: «لا مجال للعبث بميناء الخمس»، مشيرين إلى أن هناك خطة لتطوير الميناء من أجل زيادة التبادل التجاري عبره مع دول الجوار، وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الليبي.

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وفي سياق هذا الجدل، قالت وزارة الدفاع التركية: إن «السلطات الليبية اتخذت قرارا في 5 أغسطس يتعلق بإخراج كل العناصر المدنية من ميناء الخُمس العسكري البحري. لذلك قررت الجهات التي لا تريد الخروج من الميناء الاستنكار، وأطلقت شائعات لا أساس لها من الصحة، لخلق تصورات مختلفة، مفادها أنه جرى إعطاء القسم العسكري من ميناء الخُمس الليبي للأتراك، وأن ذلك سبب إخراج العناصر المدنية منه». في حين أكد بيان الدفاع التركية «تنفيذ أنشطة التعاون العسكري بين تركيا وليبيا في مراكز التدريب والاستشارات التابعة للقوات المسلحة الليبية، بما يتماشى مع مطالب السلطات الليبية».

أما مجلس النواب فقد عّد قرار المدعي العسكري ضم ميناء الخمس إلى القاعدة البحرية العسكرية بالمدينة «باطلا وغير قانوني، ولا يجوز الاستمرار فيه»، وذلك خلال جلسته في التاسع من أغسطس الماضي، ثم أخطر رئيس المجلس، عقيلة صالح، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالقرار من أجل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذه. وسبق ذلك صدور بيان منسوب لأهالي الخمس، رفض تحويل الميناء التجاري في المدينة إلى «قاعدة عسكرية»، مطالبا الجهات المعنية بوقف أعمال إخلاء الميناء، ومضيفا أن الميناء يعد مصدر رزق لعديد المناطق (الخمس، والجحاوات، وسيلين، والعمامرة، ومرغنة، والقره بوللي).

من زيارة السفينة التركية إلى ميناء الخمس، شمال غرب ليبيا، 16 نوفمبر 2023. (وزارة الدفاع التركية)
من زيارة السفينة التركية إلى ميناء الخمس، شمال غرب ليبيا، 16 نوفمبر 2023. (وزارة الدفاع التركية)
من زيارة السفينة التركية إلى ميناء الخمس، شمال غرب ليبيا، 16 نوفمبر 2023. (وزارة الدفاع التركية)
من زيارة السفينة التركية إلى ميناء الخمس، شمال غرب ليبيا، 16 نوفمبر 2023. (وزارة الدفاع التركية)
من زيارة السفينة التركية إلى ميناء الخمس، شمال غرب ليبيا، 16 نوفمبر 2023. (وزارة الدفاع التركية)
من زيارة السفينة التركية إلى ميناء الخمس، شمال غرب ليبيا، 16 نوفمبر 2023. (وزارة الدفاع التركية)
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