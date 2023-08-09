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عقيلة يخطر المنفي بقرار مجلس النواب بشأن ميناء الخمس التجاري

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 06:24 مساء
عقيلة يخطر المنفي بقرار مجلس النواب بشأن ميناء الخمس التجاري
عقيلة صالح في جلسة مجلس النواب ببنغازي، اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023. (مجلس النواب)
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أخطر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بقرار مجلس النواب بشأن «إلغاء قرار المدعي العام العسكري بضم ميناء الخمس التجاري للقاعدة البحرية وذلك بجلسته رقم (3) لسنة 2023 المنعقدة يوم الإثنين 7 أغسطس» الجاري في مدينة بنغازي.

قرار مجلس النواب بشأن ميناء الخمس
وقال عقيلة في رسالة وجهها إلى المنفي بتاريخ 8 أغسطس الجاري، إن مجلس النواب «ناقش تحت بند ما يستجد من أعمال الاحتجاجات القائمة في مدينة الخمس على خلفية ضم ميناء الخمس التجاري للقاعدة البحرية بقرار من المدعي العام العسكري» وفق نص الرسالة التي اطلعت عليها «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء.

وأضاف عقيلة في رسالته إلى المنفي، أنه بناء على ما خلصت إليه الجلسة صار لازمًا «إخطاركم بقرار المجلس لاتخاذ جميع الإجراءات التي من شانها وضع قرار المجلس موضع التنفيذ».

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مجلس النواب يعتبر قرار المدعي العسكري بخصوص ميناء الخمس «باطلا»

واعتبر مجلس النواب خلال اجتماعه في مدينة بنغازي، قرار المدعي العسكري ضم ميناء الخمس إلى القاعدة البحرية العسكرية بالمدينة «باطلًا وغير قانوني، ولا يجوز الاستمرار فيه».

ودعا عقيلة خلال حديثه للنواب في الجلسة التي بثتها قناة «ليبيا المستقبل»، المجلس الرئاسي إلى «تحمل مسؤولياته وتكليف المدعي بالتوقف عن هذا العمل».

أهالي الخمس يحتجون على ضم الميناء للقاعدة البحرية
وتناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ما يقال عن نية حكومة الوحدة الوطنية ضم ميناء الخمس للقاعدة البحرية العسكرية، وعليه نظم عدد من أهالي المدينة وموظفي الميناء وقفة احتجاجية يوم الأحد، اعتراضًا على القرار الذي استندوا فيه إلى مراسلة من آمر نقطة الخمس بجهاز حرس السواحل إلى مدير الميناء يطالب فيه بإخلائه من الجرافات والسفن.

وتواصلت احتجاجات الأهالي في اليوم التالي بإغلاق الطريق الساحلي وكوبري الخمس، بينما دفعت وزارة الداخلية بتمركزات أمنية قالت إنها لحفظ الأمن والاستقرار بالمدينة.

والأحد، رفض بيان منسوب لأهالي الخمس تحويل الميناء التجاري في المدينة إلى «قاعدة عسكرية»، مطالبًا الجهات المعنية بوقف أعمال إخلاء الميناء. وأضاف البيان أن الميناء يعد مصدر رزق لعديد المناطق وهي «الخمس والجحاوات وسيلين والعمامرة ومرغنة والقره بوللي». فيما لم يصدر عن الحكومة أي تعليق بالخصوص.

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