«الداخلية»: تمركزات أمنية للحفاظ على الاستقرار في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء الثلاثاء، نشر تمركزات أمنية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل مدينة الخمس وعلى طول خط الساحل.

شارك في التمركزات الأمنية مديرية أمن الخمس ووحدة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بالتعاون مع قوة التدخل والسيطرة فرع المرقب، بحسب منشور مقتضب عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

- تواصل الاحتجاجات على قرار غامض بخصوص ميناء الخمس (صور)

- مجلس النواب يعتبر قرار المدعي العسكري بخصوص ميناء الخمس «باطلا»

أزمة ميناء الخمس

وشهدت الخمس خلال اليومين الماضيين احتجاجات اعتراضًا على قرار يُعتقد أنه يهدف إلى ضم ميناء الخمس البحري إلى القاعدة البحرية العسكرية بالمدينة، حيث جرى إغلاق الطريق الساحلي بالمدينة وكوبري سوق الخمس من خلال إشعال النيران في الإطارات على الطريق.

وأول أمس الأحد، عُقد اجتماع موسع وطارئ ببلدية الخمس ناقش حدود الميناء وتداعيات إيقاف وضم الميناء للقاعدة البحرية، استنادًا إلى الكتاب الذي يأمر بإخلاء الحوض الغربي خلال مدة أقصاها 48 ساعة.

جانب من التمركزات الأمنية بمدينة الخمس، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من التمركزات الأمنية بمدينة الخمس، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من التمركزات الأمنية بمدينة الخمس، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من التمركزات الأمنية بمدينة الخمس، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية)