مجلس النواب يعتبر قرار المدعي العسكري بخصوص ميناء الخمس «باطلا»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر مجلس النواب قرار المدعي العسكري ضم ميناء الخمس إلى القاعدة البحرية العسكرية بالمدينة «باطلا وغير قانوني، ولا يجوز الاستمرار فيه».

ودعا رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح المجلس الرئاسي إلى «تحمل مسؤولياته وتكليف المدعي بالتوقف عن هذا العمل»، حسب حديثه خلال جلسة، اليوم الإثنين، المذاعة عبر قناة «ليبيا المستقبل».

بيان منسوب لأهالي الخمس يرفض تحويل الميناء إلى قاعدة عسكرية

وأمس الأحد، رفض بيان منسوب لأهالي الخمس تحويل الميناء التجاري في المدينة إلى «قاعدة عسكرية»، مطالبا الجهات المعنية بوقف أعمال إخلاء الميناء.

وأضاف البيان إن الميناء يعد مصدر رزق لعديد المناطق وهي «الخمس والجحاوات وسيلين والعمامرة ومرغنة والقره بوللي».

مناقشة مخرجات «6+6»

وانطلقت الجلسة ظهر اليوم بمناقشة مسألة ضم ميناء الخمس إلى القاعدة العسكرية بالمدينة، حيث أعرب النواب عن رفضهم لهذا الإجراء.

- انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة مخرجات «6+6»

ومن المقرر أن تناقش الجلسة اليوم مخرجات اللجنة «6+6» الخاصة بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.