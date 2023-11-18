إنجاز 95% من مدرسة نموذجية جديدة في صرمان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الجمعة، اقتراب إنشاء مدرسة نموذجية جديدة في بلدية صرمان، مع وصول نسبة الإنجاز بها إلى 95%.



وتسع المدرسة 1440 طالبًا، فيما تضم 24 فصلًا دراسية، بينما معامل تعليمية وترفيهية، وذلك ضمن إنشاء 1500 مدرسة نموذجية في مختلف أنحاء البلاد الذي أعلنت الحكومة.



تسليم مدرسة في الرحيبات

والثلاثاء الماضي، سلّم جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية مدرسة، تستوعب 420 طالبا، لمراقبة التربية والتعليم في بلدية الرحيبات. وتشمل المدرسة ثمانية فصول وغرفة للمَعملَين وساحة تجمع للطلاب.

- حكومة الدبيبة: إكمال تنفيذ 125 مدرسة وتسليم 45 أخرى قبل نهاية العام الجاري

وفي 13 نوفمبر الجاري، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إنه وجه الأجهزة التنفيذية ببدء العمل لتنفيذ ثلاث محطات للصرف الصحي وإنشاء 500 مدرسة نموذجية، وذلك خلال اجتماع للجكومة بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس.