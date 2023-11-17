افتتاح قسم الحضانات في مركز سبها الطبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» افتتاح قسم الحضانات في مركز سبها الطبي بسعة إجمالية 44 حضانة للأطفال حديثي الولادة، وذلك في احتفالية أقيمت أمس الخميس.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة «عودة الحياة» للقطاع الصحي في المنطقة الجنوبية، مشيرة إلى أن هذا القسم هو الأول من نوعه بالمنطقة الجنوبية.

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وأوضحت أن افتتاح قسم الحضانات في مركز سبها الطبي جاء بناء على تعليمات نائب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح.

افتتاح قسم الحضانات في مركز سبها الطبي، الخميس 16 نوفمبر 2023. (وزارة الصحة)

افتتاح قسم الحضانات في مركز سبها الطبي، الخميس 16 نوفمبر 2023. (وزارة الصحة)

افتتاح قسم الحضانات في مركز سبها الطبي، الخميس 16 نوفمبر 2023. (وزارة الصحة)

افتتاح قسم الحضانات في مركز سبها الطبي، الخميس 16 نوفمبر 2023. (وزارة الصحة)