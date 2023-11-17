«حكومة الوحدة» تقرر إنشاء مركز للرعاية النفسية ببلدية سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارا يقضي بإنشاء مركز للرعاية النفسية ببلدية سبها، وذلك في إطار مساعي الحكومة لضمان وصول الخدمات الطبية والرعاية النفسية إلى المواطنين في مدن ومناطق الجنوب، وفق منصة «حكومتنا».

ونص قرار مجلس الوزراء رقم (741) لسنة 2023، الذي نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحها على «فيسبوك» على أن يكون للمركز الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة، ويقدم خدماته للمواطنين كافة.

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وكلف مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز الرعاية النفسية في سبها وتنظيم المركز وفقا للتشريعات النافذة.

