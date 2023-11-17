  • Alwasat News
Atwasat

«حكومة الوحدة» تقرر إنشاء مركز للرعاية النفسية ببلدية سبها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 نوفمبر 2023, 03:36 مساء
«حكومة الوحدة» تقرر إنشاء مركز للرعاية النفسية ببلدية سبها
الاجتماع العادي التاسع للعام 2023 لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، 9 نوفمبر 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارا يقضي بإنشاء مركز للرعاية النفسية ببلدية سبها، وذلك في إطار مساعي الحكومة لضمان وصول الخدمات الطبية والرعاية النفسية إلى المواطنين في مدن ومناطق الجنوب، وفق منصة «حكومتنا».

ونص قرار مجلس الوزراء رقم (741) لسنة 2023، الذي نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحها على «فيسبوك» على أن يكون للمركز الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة، ويقدم خدماته للمواطنين كافة.

- الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ 3 محطات للصرف الصحي و500 مدرسة نموذجية

وكلف مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز الرعاية النفسية في سبها وتنظيم المركز وفقا للتشريعات النافذة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي

محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي
حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية

حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية
(فيديو) بالدموع.. والد لويس دياز يحتفل بهدفي ابنه في شباك منتخب البرازيل

(فيديو) بالدموع.. والد لويس دياز يحتفل بهدفي ابنه في شباك منتخب البرازيل
روجر ووترز يواجه دعوى في الأرجنتين بتهمة «معاداة السامية»

روجر ووترز يواجه دعوى في الأرجنتين بتهمة «معاداة السامية»
إيمينالو: أندية الدوري السعودي ستجلب لاعبين على أعلى مستوى في الشتاء

إيمينالو: أندية الدوري السعودي ستجلب لاعبين على أعلى مستوى في الشتاء
كاريكاتير حليم - المثلث الأحمر المقلوب

كاريكاتير حليم - المثلث الأحمر المقلوب
مغني الراب الأميركي سنوب دوغ يعلن إقلاعه عن التدخين

مغني الراب الأميركي سنوب دوغ يعلن إقلاعه عن التدخين
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية

بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
خطف ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي بعد وقفة النقابة العامة في طرابلس

خطف ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي بعد وقفة النقابة العامة في طرابلس
إدانة كندي صدم عائلة مسلمة في 2021 بتهمة القتل

إدانة كندي صدم عائلة مسلمة في 2021 بتهمة القتل
شاهد في «اقتصاد بلس»: «خطف النقيب» يعقِّد أزمة اعتصام أساتذة الجامعات

شاهد في «اقتصاد بلس»: «خطف النقيب» يعقِّد أزمة اعتصام أساتذة الجامعات
شاهد.. «في التسعين» المنتخب الوطني يستهل مشواره في تصفيات المونديال بمواجهة إيسواتيني

شاهد.. «في التسعين» المنتخب الوطني يستهل مشواره في تصفيات المونديال بمواجهة ...
قمة الرياض... قراءة في البيان الختامي

قمة الرياض... قراءة في البيان الختامي
«نيويورك» تلاحق «بيبسي كو» لتعريض البيئة والصحة العامة للخطر

«نيويورك» تلاحق «بيبسي كو» لتعريض البيئة والصحة العامة للخطر
طبيب يحذر:المضادات الحيوية السبب في مشاكل الكلى

طبيب يحذر:المضادات الحيوية السبب في مشاكل الكلى
«الأغذية العالمي» يحذر من خطر المجاعة في غزة: المساعدات تكفي 10% من الاحتياجات

«الأغذية العالمي» يحذر من خطر المجاعة في غزة: المساعدات تكفي 10% من الاحتياجات
جوزيبي كونتي يدعو الحكومة الإيطالية إلى تعليق مبيعات الأسلحة لـ«إسرائيل»

جوزيبي كونتي يدعو الحكومة الإيطالية إلى تعليق مبيعات الأسلحة لـ«إسرائيل»
المنتخب الوطني لكرة اليد مع المغرب والجزائر والغابون في كأس أمم أفريقيا

المنتخب الوطني لكرة اليد مع المغرب والجزائر والغابون في كأس أمم أفريقيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عبدالجليل يوجه بتنسيب 841 عنصرا طبيا في المرافق الصحية
عبدالجليل يوجه بتنسيب 841 عنصرا طبيا في المرافق الصحية
العابد يدعو إلى تأسيس نقابة لعمال شركة الحديد والصلب في مصراتة
العابد يدعو إلى تأسيس نقابة لعمال شركة الحديد والصلب في مصراتة
«حكومة الوحدة» تقرر إنشاء مركز للرعاية النفسية ببلدية سبها
«حكومة الوحدة» تقرر إنشاء مركز للرعاية النفسية ببلدية سبها
«نوفا»: ليبيا تنظم مؤتمرا حول الهجرة الشرعية مع دول الساحل والصحراء أواخر نوفمبر
«نوفا»: ليبيا تنظم مؤتمرا حول الهجرة الشرعية مع دول الساحل ...
افتتاح قسم الحضانات في مركز سبها الطبي
افتتاح قسم الحضانات في مركز سبها الطبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
المزيد
الطرابلسي: مشكلة الهجرة تخص أوروبا في المقام الأول وليس ليبيا
الطرابلسي: مشكلة الهجرة تخص أوروبا في المقام الأول وليس ......
شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش حجم زيادة الأسعار في حال تقرر استبدال الدعم
شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش حجم زيادة الأسعار في حال تقرر ......
«حكومة الوحدة» توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الغذاء العالمي
«حكومة الوحدة» توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الغذاء العالمي...
افتتاح قسم الحضانات في مركز سبها الطبي
افتتاح قسم الحضانات في مركز سبها الطبي...
«نوفا»: ليبيا تنظم مؤتمرا حول الهجرة الشرعية مع دول الساحل والصحراء أواخر نوفمبر
«نوفا»: ليبيا تنظم مؤتمرا حول الهجرة الشرعية مع دول الساحل ......
المزيد