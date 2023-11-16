أعضاء هيئة التدريس بجامعة ومعاهد بني وليد يطالبون بإطلاق نقيب التعليم العالي

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

طالب أعضاء هيئة التدريس بجامعة ومعاهد بني وليد بضرورة إطلاق نقيب التعليم العالي عبدالفتاح السائح، وذلك خلال وقفة احتجاجية نظموها ظهر اليوم الخميس أمام مقر جامعة بني وليد.

وحمل أعضاء هيئة التدريس المشاركون في الوقفة الاحتجاجية وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مسؤولية أي ضرر قد يلحق بالنقيب العام لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، مطالبين بإطلاقه دون قيد أو شرط.

كما طالبوا النائب العام بالتدخل السريع لإطلاق النقيب العام للتعليم العالي في ليبيا، وفتح تحقيق مع الجهات التي قامت بخطفه وإحالة المتورطين في هذه العملية إلى الجهات المختصة، كما طالبوا جميع الجهات بضمان وسلامة وحماية أعضاء هيئة التدريس في البلاد.

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وندد أعضاء هيئة التدريس بجامعة ومعاهد بني وليد بما أسموه «سياسة تكميم الأفواه والقمع والترهيب ضد أي صوت يطالب بحقوقه المشروعة التي كفلها له القانون».

مجهولون خطفوا نقيب التعليم العالي

وأعلنت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي «خطف مجهولين» النقيب العام عبدالفتاح السائح من مقر ديوان النقابة صباح اليوم، محملة سلامته الشخصية لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ودعت جميع الجهات الوطنية والدولية للتدخل لضمان سلامته الشخصية.

ودعت النقابة في بيان جميع أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس والجامعات الليبية إلى التجمع أمام مقر النقابات الفرعية؛ للمطالبة بإطلاق السائح.

وجاءت واقعة الخطف بعد ساعات من نفي النقابة التوصل إلى اتفاق نهائي على رفع الاعتصام مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

الوقفة الاحتجاجية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة ومعاهد بني وليد، الخميس 16 نوفمبر 2023. (الإنترنت)

الوقفة الاحتجاجية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة ومعاهد بني وليد، الخميس 16 نوفمبر 2023. (الإنترنت)