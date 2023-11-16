زلزال بقوة 3.4 درجة قبالة ساحل الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وقوع زلزال بقوة 3.4 درجة على مقياس «ريختر» في منطقة بالبحر المتوسط قبالة ساحل طبرق.

ووقع الزلزال في تمام التاسعة وتسع دقائق صباح اليوم الخميس، على بعد 165 كيلومترا من الساحل، وبعمق عشرة كيلومترات، حسب بيان المركز.

هزتان أرضيتان في شهر أكتوبر الماضي

وفي 12 أكتوبر الماضي، وقعت هزتان أرضيتان بمنطقتي جنوب غرب سرت والجبل الغربي.

وقال مدير المركز الليبي للاستشعار عن بعد أكرم الكاسح إن الهزة الأولى وقعت «جنوب غرب سرت وشمال شرق مدينة ودان بفالق هون على بعد 90 كيلو مترًا من الساحل الليبي»، بقوة 4.8 درجات بمقياس ريختر وعمق 230 كيلو مترًا.

- «الاستشعار عن بعد»: هزتان أرضيتان جنوب غرب سرت والجبل الغربي

وأضاف أن «الهزة الثانية حدثت نتيجة للتصدع من الهزة الأولى، ومكانها تقريبيًا بين درج والقريات بالجبل الغربي بفالق العزيزية الممتد من مصراتة شرقًا إلى ما بعد الحدود الليبية التونسية الجزائرية»، بقوة 4.2 درجة بمقياس ريختر، وعمق 10 كيلومترات.