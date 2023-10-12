«الاستشعار عن بعد»: هزتان أرضيتان جنوب غرب سرت والجبل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدير المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أكرم الكاسح وقوع هزتين أرضيتين في ليبيا مساء اليوم الخميس بمنطقتي جنوب غرب سرت والجبل الغربي، مشيرًا إلى أن مركز الهزتين لم يتحدد بعد.

بيانات الهزتين الأرضيتين

وقال الكاسح في تصريح لمنصة «حكومتنا» إن الهزة الأولى وقعت عند الساعة 3:31 عصرًا، ومكانها «التقريبي جنوب غرب سرت وشمال شرق مدينة ودان بفالق هون على بعد 90 كيلو مترًا من الساحل الليبي»، لافتًا إلى أن «مركزها لم يُحدّد وكانت بقوة 4.8 درجات بمقياس ريختر وعمق 230 كيلو مترًا».

وأضاف الكاسح أن «الهزة الثانية حدثت نتيجة للتصدع من الهزة الأولى، ومكانها تقريبيًا بين درج والقريات بالجبل الغربي بفالق العزيزية الممتد من مصراتة شرقًا إلى ما بعد الحدود الليبية التونسية الجزائرية»، وأيضًا «لم يحدد مركزها، وكانت بقوة 4.2 درجة بمقياس ريختر، وعمق 10 كيلومترات».

- جهاز الإسعاف: الهزة الأرضية كان لها أثر على بعض المنازل في عين زارة

- مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان

- مركز الاستشعار عن بعد: هزة أرضية شعر بها سكان المنطقة الغربية قبل لحظات

وذكر مدير المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في تصريحه أن «الهزة الثانية تعد سطحية وهي التي شعر بها سكان طرابلس وقصر بن غشير»، حيث قال مواطنون في وقت سابق اليوم لـ«بوابة الوسط» إنهم شعروا بها.

تأثر منازل في عين زارة بالهزة الأرضية

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ مساء اليوم الخميس أن الهزة الأرضية التي وقعت بالمنطقة الغربية أثرت على بعض المنازل في منطقة عين زارة و«شعر بها سكان طرابلس وكل ضواحيها والمدن المجاورة لها» وأثرت على بعض المباني في منطقة عين زارة، وتسببت في سقوط جزئي لمطبخ خارجي بأحد المنازل في المنطقة.

وقال الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» إنه «يتابع تطورات الهزة الأرضية مع المركز الليبي للاستشعار عن بعد والمؤسسات المختصة لاتخاذ الإجراءات الضرورية» لتأمين سلامة المواطنين.