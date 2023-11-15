شركة الكهرباء: تواصل أعمال الصيانة لإعادة التيار إلى باب شيحة في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال الصيانة من أجل تغذية منطقة باب شيحة في مدينة درنة.

وتنفذ فرق الصيانة بإدارة توزيع درنة أعمال إصلاح تشمل معالجة كوابل وصناديق توزيع رئيسية لتغذية المربعات السكنية بالتيار الكهربائي بشارع الملاهي، كما قامت بأعمال شد أسلاك ضغط عالٍ ونصب أبراج حديدية لتغذية منطقة باب شيحة، وذلك عبر ربطها بمحطة محولات «30 ك.ف» باب طبرق، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

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وأشار البيان إلى شروع الفرق الفنية في أعمال إرجاع خط ساحل كرسة وخط الربط بالمحطة البخارية في درنة، وذلك بأعمال حفر لتركيب أبراج حديدية جديدة وتنفيذ خطوط نقل الطاقة.