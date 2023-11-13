تواصل أعمال صيانة الشبكة الكهربائية في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت فرق صيانة إدارة توزيع الكهرباء درنة أعمال الصيانة لمكونات الشبكة الكهربائية بالمدينة، التي تضررت جراء العاصفة «دانيال».

وشملت أعمال الصيانة الأخيرة شبكة الإنارة العامة بمنطقة رأس الهلال وصناديق توزيع رئيسية وفرعية، حسب بيان الشركة العامة للكهرباء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وتضمنت الأعمال أيضا إصلاح مكونات الشبكة بشارع الفنار قرب المصرف الإسلامي وشارع اسباق بمنطقة الجبيلة ومسجد طيبة لإعادة التيار إلى المنازل في تلك المنطقة.