إعادة الكهرباء إلى منازل بالمربع الدولي وسط درنة ومجمع المحاكم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين عودة التيار إلى منازل واقعة في المربع الدولي وسط مدينة درنة، وتغذية مقر قسم المرور بالجبيلة.

ويتواصل عمل الفرق الفنية بالشركة لإصلاح الأعطال التي خلفتها العاصفة «دانيال»، حيث جرى منذ ساعات الصباح الأولى أمس الأحد اختبار كوابل وتنفيذ وصلات استمرت ساعات من الليل، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتكللت الأعمال بالنجاح حيث جرى أيضا تغذية مجمع المحاكم وبعض العمارات المجاورة له في درنة بعد الانتهاء من صيانة كوابل وصناديق توزيع رئيسية وتجهيز محطة المجمع واختبار معداتها.