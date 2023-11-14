وفد ليبي يشارك في منتدى الشباب الثالث عشر لليونسكو بباريس

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وفد من وزارة الشباب بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في افتتاح فعاليات منتدى الشباب الثالث عشر لليونسكو بمقر الأمم المتحدة في العاصمة الفرنسية باريس، ويسلط الضوء على الآثار الاجتماعية لتغيُّر المناخ، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

يشارك في المنتدى حوالي 170 شابًا ممثلين عن 150 دولة، حيث يوفر نشطاء المناخ رسائل ملهمة، من خلال تبادل خبراتهم وأفكارهم وحلولهم المبتكرة لمواجهة التحديات الاجتماعية التي يطرحها تغيُّر المناخ.

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ويعتبر المنتدى منصة لإتاحة الفرصة للشباب للنقاش وتبادل الأفكار للتحديات الاجتماعية الراهنة المتعلقة بالتغيُّر المناخي واقتراح حلول مناسبة لمعالجتها.

ويركز أيضًا على الآثار الاجتماعية المتعلقة بتغيُّر المناخ والحاجة إلى تحقيق تحول مناخي عادل، وخلال حفل الافتتاح، قام عدد من النشطاء الشباب بتقديم أفكارهم وعرض تقارير مرئية لبعض الأعمال، مؤكدين حرصهم على الخروج بحلول فعالة.

جانب من افتتاح منتدى الشباب الثالث عشر لليونسكو في باريس، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 (وزارة الشباب)

جانب من افتتاح منتدى الشباب الثالث عشر لليونسكو في باريس، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 (وزارة الشباب)

جانب من افتتاح منتدى الشباب الثالث عشر لليونسكو في باريس، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 (وزارة الشباب)

جانب من افتتاح منتدى الشباب الثالث عشر لليونسكو في باريس، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 (وزارة الشباب)

جانب من افتتاح منتدى الشباب الثالث عشر لليونسكو في باريس، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 (وزارة الشباب)