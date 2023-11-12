انتخاب ليبيا بمقعد نائب رئيس الدورة الـ42 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو

القاهرة - بوابة الوسط

انتُخبت ليبيا بمقعد نائب رئيس الدورة الـ42 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «يونسكو»، وذلك خلال الاجتماع المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور ممثلي 194 دولة، بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الأحد، إن فوز ليبيا بمقعد نائب رئيس الدورة «يأتي تتويجًا لجهود بذلها وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم موسى المقريف، والمندوب الدائم لدولة ليبيا لدى المنظمة مع الشركاء الإقليميين والدوليين».

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وأكد المقريف أهمية هذا الفوز في تعزيز المشاركة الوطنية في الهيئات الرئيسية للمنظمة، ومواكبة الحراك التربوي والثقافي والعلمي، والاستفادة منه في تطوير وتفعيل عديد المبادرات والبرامج ذات الأولوية الوطنية.

مصادقة ليبيا على اتفاقية حماية التراث غير المادي

وأضاف المقريف أن الإعلان عن فوز ليبيا بعضوية نائب الدورة الحالية، إلى جانب 30 دولة أخرى، جاء خلال توصيات المجلس التنفيذي للمنظمة، وذلك بانتخاب رئيس المؤتمر العام ونواب الرئيس ورؤساء اللجان ونواب رؤسائها ومقرريها، تنفيذًا لأحكام المواد 29 و33 و46 من النظام الداخلي للمؤتمر العام، ووفقًا لتوصيات المجلس التنفيذي بشأن تنظيم أعمال هذه الدورة.

وقدم الوفد الليبي المشارك في الدورة خلال حفل رسمي بمقر الرئيسي لمنظمة اليونسكو في 10 نوفمبر الجاري، وثيقة المصادقة على اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003 وذلك خلال حفل رسمي أُقِيم بالمقر الرئيسي لمنظمة اليونسكو.