المقريف يقترح وضع إطار فني لمعادلة الشهادات الليبية في مصر

القاهرة - بوابة الوسط

اقترح وزير التعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف وضع إطار فني مشترك لمعادلة الشهادات المعتمدة في كل من مصر وليبيا، وذلك خلال لقائه نظيره المصري أيمن عاشور.

واجتمع الوزيران أمس الجمعة على هامش المؤتمر العام لمنظمة «اليونسكو»، الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية باريس.

التعليم الإلكتروني محور نقاش

وقالت وزارة التعليم في حكومة الدبيبة في بيان إن اللقاء ركز على تطوير الخبرات في مجال التعليم الإلكتروني وتدريب المعلمين، وكذلك تطوير الخبرات، وتنمية المهارات في جميع القطاعات ذات العلاقة بالتعليم.

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وتحدث الوزيران بشكل خاص عن التعاون في مجال التعليم الإلكتروني، واتفقا على دعم العمل الثنائي في مجالي التربية والتعليم.

ألفا طالب ليبي بمرحلة التعليم الأساسي والثانوي في مصر

وتطرق المقريف إلى عدد الطلاب الليبيين في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في جمهورية مصر، مشيرا إلى أن عددهم يصل إلى 2000 طالب وطالبة.

وأشار البيان إلى أن عاشور دعا المقريف إلى زيارة مصر والاطلاع على تجربتها في مجال التحول الرقمي وإعداد المعلمين، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين.