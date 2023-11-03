العقوري يبحث مع سفير موسكو فرص دراسة الطلاب الليبيين في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مع سفير موسكو لدى ليبيا حيدر رشيد أغانين، تعزيز التعاون التعليمي وفرص دراسة الطلاب الليبيين في روسيا، واستئناف العمل بالاتفاقيات المشتركة في مجال السلامة المدنية ومواجهة الكوارث.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الخميس، بحثا خلاله آخر المستجدات السياسية والقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب، بحسب بيان نشره الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على «فيسبوك».

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وأكد العقوري «حرص مجلس النواب على تقوية العلاقات مع روسيا والتعاون في جميع المجالات، معبرًا عن تطلعه لدور روسي لدعم استقرار ليبيا وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وجدد السفير الروسي حرص بلاده على دعم ليبيا من أجل إجراء الانتخابات، مؤكدا أن «الانتخابات هي الطريق الوحيد ليختار الشعب الليبي من يمثله»، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لافتتاح القنصلية الروسية بمدينة بنغازي خلال الفترة المقبلة، لمتابعة العلاقات والتعاون بين البلدين.