  • Alwasat News
Atwasat

العقوري يبحث مع سفير موسكو فرص دراسة الطلاب الليبيين في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 01:29 صباحا
العقوري يبحث مع سفير موسكو فرص دراسة الطلاب الليبيين في روسيا
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري يستقبل سفير روسيا لدى ليبيا حيدر رشيد أغانين، الخميس 2 نوفمبر 2023 (الناطق باسم المجلس)
alwasat radio

ناقش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مع سفير موسكو لدى ليبيا حيدر رشيد أغانين، تعزيز التعاون التعليمي وفرص دراسة الطلاب الليبيين في روسيا، واستئناف العمل بالاتفاقيات المشتركة في مجال السلامة المدنية ومواجهة الكوارث.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الخميس، بحثا خلاله آخر المستجدات السياسية والقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب، بحسب بيان نشره الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على «فيسبوك».

- حكومة حماد تحث روسيا على إعادة فتح قنصليتها في بنغازي

وأكد العقوري «حرص مجلس النواب على تقوية العلاقات مع روسيا والتعاون في جميع المجالات، معبرًا عن تطلعه لدور روسي لدعم استقرار ليبيا وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وجدد السفير الروسي حرص بلاده على دعم ليبيا من أجل إجراء الانتخابات، مؤكدا أن «الانتخابات هي الطريق الوحيد ليختار الشعب الليبي من يمثله»، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لافتتاح القنصلية الروسية بمدينة بنغازي خلال الفترة المقبلة، لمتابعة العلاقات والتعاون بين البلدين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا
ثاني مريض في العالم يُزرع له قلب خنزير «معدل وراثيا» توفي بعد ستة أسابيع

ثاني مريض في العالم يُزرع له قلب خنزير «معدل وراثيا» توفي بعد ستة أسابيع
فلسطين في ذاكرة الصحافة القومية

فلسطين في ذاكرة الصحافة القومية
واشنطن تحذِّر قوات الدعم السريع من هجوم وشيك شمال دارفور

واشنطن تحذِّر قوات الدعم السريع من هجوم وشيك شمال دارفور
(معلِش) وائل الدحدوح صارت شعارا للصمود

(معلِش) وائل الدحدوح صارت شعارا للصمود
«اقتصاد بلس»: سعيد رشوان.. سياسات قائمة تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سعيد رشوان.. سياسات قائمة تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«في التسعين»: جدال بين الخمسي وبالحاج حتى آخر ثانية.. مع من تتفق؟

«في التسعين»: جدال بين الخمسي وبالحاج حتى آخر ثانية.. مع من تتفق؟
«فلوسنا»: سؤال الساعة في الشارع الليبي.. هل سيستمر انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار؟

«فلوسنا»: سؤال الساعة في الشارع الليبي.. هل سيستمر انخفاض الدينار الليبي أمام ...
تحذير أممي من تزايد العنف ضد الصحفيين في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من الجرائم بحقهم

تحذير أممي من تزايد العنف ضد الصحفيين في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من الجرائم ...
«تحقيقات»: «جيوش منظمة» تهدد ليبيا

«تحقيقات»: «جيوش منظمة» تهدد ليبيا
كاريكاتير حليم - 2 نوفمبر.. اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

كاريكاتير حليم - 2 نوفمبر.. اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ...
أنجلينا جولي: زعماء العالم متواطئون في جرائم غزة

أنجلينا جولي: زعماء العالم متواطئون في جرائم غزة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 10 آلاف بين شهيد ومفقود جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ 26 يوما

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 10 آلاف بين شهيد ومفقود جراء عدوان الاحتلال ...
النصر يتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما

النصر يتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما
الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا «قد يرقى إلى جرائم حرب»

الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا «قد يرقى إلى جرائم حرب»
أسطورة ألمانيا يصف فوز ميسي بالكرة الذهبية بـ«المهزلة»

أسطورة ألمانيا يصف فوز ميسي بالكرة الذهبية بـ«المهزلة»
هل يعيد التاريخ نفسه؟

هل يعيد التاريخ نفسه؟
الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 15 من جنوده في أقل من 24 ساعة في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 15 من جنوده في أقل من 24 ساعة في غزة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
داخل العدد 415: إعمار درنة يصطدم بلعنة الانقسام.. وعام جديد لبعثة باتيلي
داخل العدد 415: إعمار درنة يصطدم بلعنة الانقسام.. وعام جديد لبعثة...
الدبيبة يوجه ببناء مخازن نموذجية لجهاز الإمداد الطبي
الدبيبة يوجه ببناء مخازن نموذجية لجهاز الإمداد الطبي
الحداد يلتقي أعيانًا وحكماء ومشايخ من شرق وغرب ليبيا في طرابلس
الحداد يلتقي أعيانًا وحكماء ومشايخ من شرق وغرب ليبيا في طرابلس
حصر التعديات على مسار النهر الصناعي من جنوب مصراتة إلى الخمس
حصر التعديات على مسار النهر الصناعي من جنوب مصراتة إلى الخمس
البيان الختامي لمؤتمر درنة: تشكيل لجنتين لإعداد خارطة الإعمار
البيان الختامي لمؤتمر درنة: تشكيل لجنتين لإعداد خارطة الإعمار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي كانت بإلحاح المشايخ
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي ......
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
المزيد
العقوري يبحث مع سفير موسكو فرص دراسة الطلاب الليبيين في روسيا
العقوري يبحث مع سفير موسكو فرص دراسة الطلاب الليبيين في ......
سفير فلسطين لدى ليبيا: الاحتلال دمر 34 ألف وحدة سكانية و221 مؤسسة تعليمية في غزة
سفير فلسطين لدى ليبيا: الاحتلال دمر 34 ألف وحدة سكانية و221 ......
ليبيا تتسلم رئاسة المجموعة العربية في نيويورك لشهر نوفمبر
ليبيا تتسلم رئاسة المجموعة العربية في نيويورك لشهر نوفمبر...
البيان الختامي لمؤتمر درنة: تشكيل لجنتين لإعداد خارطة الإعمار
البيان الختامي لمؤتمر درنة: تشكيل لجنتين لإعداد خارطة ......
حصر التعديات على مسار النهر الصناعي من جنوب مصراتة إلى الخمس
حصر التعديات على مسار النهر الصناعي من جنوب مصراتة إلى الخمس...
المزيد