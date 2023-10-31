حكومة حماد تحث روسيا على إعادة فتح قنصليتها في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

حثت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، روسيا على إعادة فتح قنصليتها في مدينة بنغازي، وإقامة الأنشطة التي تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالهادي الحويج بديوان الوزارة في مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، سفير روسيا لدى ليبيا حيدر أغانين، والوفد المرافق له.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء الحويج والسفير الروسي تناول «سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطويرها لمصلحة الشعبيين الصديقين».

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وتطرق اللقاء كذلك إلى «أهمية إعادة فتح القنصلية الروسية في مدينة بنغازي، وإقامة الأنشطة التي تعزز العمل المشترك في البلدين الصديقين، والمشاركة في الحدث الدولي حول بنغازي عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي لعام 2023، وغيرها من البرامج المشتركة».

تأتي زيارة السفير الروسي لدى ليبيا والوفد المرافق له مدينة بنغازي بالتزامن مع زيارة نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز المدينة، التي وصل إليها مساء أمس الإثنين، استعدادا لإعادة فتح القنصلية التركية في بنغازي، والمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات، حسب ما أعلنته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» في وقت سابق اليوم.

لقاء عبدالهادي الحويج مع سفير روسيا لدى ليبيا في بنغازي، الثلاثاء 31 أكتوبر 2023. (وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب)

لقاء عبدالهادي الحويج مع سفير روسيا لدى ليبيا في بنغازي، الثلاثاء 31 أكتوبر 2023. (وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب)

لقاء عبدالهادي الحويج مع سفير روسيا لدى ليبيا في بنغازي، الثلاثاء 31 أكتوبر 2023. (وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب)