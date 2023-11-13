شاهد: برنامج «فلوسنا» يفتح ملف استبدال الدعم.. بين الحقيقة والمخاوف

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv) في الحادية عشرة مساء اليوم الإثنين ملف استبدال دعم الوقود بآخر نقدي، وهي الرؤية التي طرحتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال الأشهر الأخيرة، وسط تباين الآراء بشأن تأثير ذلك على المواطنين وإمكانية أن يكون عاملًا مؤثرًا لمواجهة تهريب المحروقات.

ويحاول البرنامج الإجابة عن بعض التساؤلات التي تراود الرأي العام بشأن هذا الملف، واستيضاح فرص استبدال الدعم، وذلك مع كل من: رجل الأعمال حسني بي والمحاضر بكلية الاقتصاد جامعة مصراتة عبدالحميد الفضيل.

وفي تقريره السنوي 2022، طرح ديوان المحاسبة رؤيته بشأن معالجة مشكلة الإهدار في دعم المحروقات، معتبرا أن الحل المستدام لا يخرج عن خيارين إما استبدال الدعم العيني بآخر نقدي، أو تنظيم عمليات توزيع المحروقات.

- الدبيبة: لا قضاء على تهريب الوقود إلا برفع الدعم

- بينها إصلاح دعم المحروقات.. 3 توصيات من صندوق النقد لـ«المركزي»

والخميس الماضي، قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إنه لا قضاء على ظاهرة تهريب الوقود إلا برفع الدعم عن المحروقات، مقترحا استبداله بالدعم النقدي للمواطنين.

وفي 23 مايو، وجَّه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بتشكيل لجنة فنية تتولى إعداد آلية استبدال دعم المحروقات إلى الدعم النقدي، وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتحسين مستوى الخدمات.

وقدم صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، ثلاث توصيات إلى مصرف ليبيا المركزي في ختام مشاورات احتضنتها العاصمة التونسية، تشمل ضرورة تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط مصدرًا وحيدًا للإنفاق، وتنفيذ إصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك