الحويج يبحث عقد شراكات مع المصرف المغاربي للاستثمار

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج عقد شراكات مع المصرف المغاربي للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي من رجال أعمال ومستثمرين والمصارف التجارية الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء الحويج مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف أمس الأحد بديوان الوزارة، بحضور رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض عصام العول، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اللقاء استعرض الفرص الاستثمارية

واستعرض اللقاء أوجه التعاون بين وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها مع المصرف المغاربي، والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات داخل ليبيا، كما تناولت إدارة المصرف نشاطها والمشاريع الاستثمارية القائم عليها بمنطقة المغرب العربي.

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ووّجه الحويج إدارة المعارض بعقد لقاءات بمشاركة المصرف المغاربي؛ بهدف طرح المشاريع الاستثمارية المستهدف تنفيذها بمختلف القطاعات، والعمل على تقديم التسهيلات الممكنة لخلق شراكة استثمارية حقيقية تُسهم في تحقيق خطة التنوع الاقتصادي.