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الحويج يبحث تفعيل معاهدة الصداقة الليبية - الإيطالية وإنشاء الطريق الدولي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 09:00 مساء
الحويج يبحث تفعيل معاهدة الصداقة الليبية - الإيطالية وإنشاء الطريق الدولي
جانب من لقاء وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وسفير إيطاليا لدى ليبيا جانلوكا البيريني، الأربعاء 8 نوفمبر 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج، اليوم الأربعاء، أهمية تفعيل بنود معاهدة الصداقة والشراكة المبرمة مع إيطاليا العام 2008، واستئناف العمل بمشاريع البنية التحتية المتعاقد عليها مع الشركات الإيطالية، وأهمها الطريق الدولي الرابط بين امساعد – رأس اجدير.

جاء ذلك خلال استقباله في ديوان الوزارة السفير الإيطالي لدى ليبيا جانلوكا البيريني، لبحث أوجه التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار، وآلية التشبيك بين أصحاب الأعمال في البلدين، وذلك بحضور مستشار الوزير شذر الصيد، ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة فرج البي، والملحق التجاري بسفارة إيطاليا جاكومو قرانديسو.

وشدد الحويج على أهمية التعاون المشترك مع إيطاليا، انطلاقا من رؤية إستراتيجية على المدى البعيد، مشيرا إلى أن إيطاليا تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لليبيا في منطقة الاتحاد الأوروبي، ووجود العديد من الفرص الواعدة لقطاع الأعمال والاستثمار التي يوفرها الاقتصاد الليبي، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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ترتيبات لعقد اللجنة الليبية – الإيطالية المشتركة
ودعا وزير الاقتصاد الجانب الإيطالي إلى إعداد الترتيبات اللازمة لعقد اللجنة الليبية - الإيطالية المشتركة، وتنظيم اجتماعات بين وزارتي الاقتصاد والتجارة بالبلدين؛ لوضع رؤية مشتركة تحدد أطر التعاون الثنائي بين المؤسسات الاقتصادية والتجارية، بما يُسهم في زيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأشاد الحويج بجهود التعاون بين البلدين في مجالات الاتصالات والكهرباء والمواصلات، وتدشين خط الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، مشيرا إلى أهمية تفعيل دور الغرفة التجارية الليبية - الإيطالية المشتركة من أجل دعم الشركات وأصحاب الأعمال المتعاملين في البلدين، ومعبرا على استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات الممكنة للشركات الإيطالية الراغبة في العمل بليبيا.

إقامة منتدى الاقتصادي الليبي - الإيطالي في روما ديسمبر المقبل
ونقل البيان عن سفير إيطاليا تأكيده رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع ليبيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وحرص الشركات الإيطالية على استئناف عملها، واستكمال المشاريع المتعاقد عليها، مشيرا أن الغرفة التجارية الليبية - الإيطالية المشتركة تعمل على تنظيم معرض وكلاء الصناعات الإيطالية في نسخته الثانية على أرض معرض طرابلس الدولي بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض التابعة للوزارة، بالإضافة إلى إقامة المنتدى الاقتصادي الليبي - الإيطالي في العاصمة الإيطالية روما خلال ديسمبر المقبل، ومضيفاً أن الرحلات الجوية بين البلدين ستشهد زيادة عدد الرحلات الأسبوعية خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

جانب من لقاء وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وسفير إيطاليا لدى ليبيا جانلوكا البيريني، الأربعاء 8 نوفمبر 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من لقاء وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وسفير إيطاليا لدى ليبيا جانلوكا البيريني، الأربعاء 8 نوفمبر 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من لقاء وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وسفير إيطاليا لدى ليبيا جانلوكا البيريني، الأربعاء 8 نوفمبر 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من لقاء وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وسفير إيطاليا لدى ليبيا جانلوكا البيريني، الأربعاء 8 نوفمبر 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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