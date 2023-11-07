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مستثمرون مغاربة يتطلعون لعقد شراكات مع نظرائهم الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 01:58 صباحا
مستثمرون مغاربة يتطلعون لعقد شراكات مع نظرائهم الليبيين
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يشارك في افتتاح ملتقى الأعمال المغربي الليبي، 2 نوفمبر 2023. (وزارة الاقتصاد)
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أعرب مستثمرون مغاربة عن رغبتهم في عقد شراكات مع نظرائهم الليبيين والاستثمار في السوق الليبية، في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين المغاربة الرواد في كافة المجالات، وذلك على هامش مؤتمر الأعمال المغربي – الليبي في مدينة طنجة، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

من جانبه، قال الحويج إن «زيارة رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ولقائه الحكومة المغربية يُشجع ويمهد الطريق للارتقاء بشراكاتنا. ويوطد العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين من خلال عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين».

وأضاف أن العلاقات الليبية – المغربية «تعززت بشكل أكبر خلال الزيارة»، من حيث تطوير مذكرات تفاهم بين البلدين، معبرًا عن ثقته في وجود المزيد من فرص التعاون الممكنة بين رجال الأعمال من البلدين، وتطلعه للارتقاء بمستويات التبادل التجاري المشترك خلال المرحلة المقبلة.

- «ملتقى طنجة» يدعو إلى تسهيل إجراءات تنقل رؤوس الأموال بين ليبيا والمغرب
- منتدى استثماري ليبي مغربي في طرابلس قريبًا
- الحويج يدعو إلى فتح خطين جوي وبحري بين طرابلس وطنجة لتسهيل التجارة

الحويج يدعو تدشين خط جوي وبحري بين ليبيا والمغرب
وجدد الحويج أهمية تدشين خط جوي وبحري بين البلدين لتذليل الصعاب أمام رجال الأعمال، لتوطيد العلاقات التي تربط الشعبين.

وأول أمس السبت، أعلن رئيس الجمعية المغربية للمصدرين حسن السنتيسي الإدريسي عن تنظيم منتدى يجمع المستثمرين والمستوردين والمصدرين قريبًا في العاصمة الليبية طرابلس.

شارك في منتدى ومعرض طنجة 17 شركة ومؤسسة ليبية و20 شركة مغربية وأكثر من 90 رجل أعمال ليبيًا.

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