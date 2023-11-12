قبيلة «كيل تينالكم» الطارقية تنأى عن التجاذبات السياسية وترفض الانقسام تحت أي مسمى

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

نأت قبيلة «كيل تينالكم» إحدى قبائل الطوارق فى ليبيا بنفسها عن التجاذبات السياسية الحاصلة، مؤكدة تمسكها «بالأعراف والمواثيق والتقاليد الاجتماعية المتعارف عليها منذ الأزل»، ورفضها الانقسام تحت أي مسمى.

وأكدت القبيلة في بيان أصدرته في ختام ملتقاها الذي عُقِد أمس السبت بمحلة تكروظين ببلدية وادي عتبة جنوب غرب ليبيا، «ضرورة احترام النسق الاجتماعي للقبيلة وعدم محاولة تقسيمها أو تجزئتها تحت أي مسمى»، وأن «القبيلة هي الرابط القوي بين أبنائها».

رفض الانقسام تحت أي مسمى

وأعلنت قبيلة «كيل تينالكم» الطارقية في البيان رفضها «الانقسام تحت أي مسمى كان»، مؤكدة أن قبائل الطوارق وليبيا «وحدة واحدة تربطهم علاقات أسرية وأخوية متينة».

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وذكر بيان قبيلة «كيل تينالكم» أن مشيخة القبيلة المتفق عليها منذ العام 2004 بمنطقة القعيرات والمتعارف عليها من القبائل الأخرى تتمثل في شيخ القبيلة الشيخ مصطفى سليمان كنة، ونائبه امغار محمد حسن، وأن الشيخ صالح حتيته هو المكلف من الشيخ رسميًا نائبًا له وله الحق بالاستعانة بأي شخص يراه مناسبًا.

وشدد البيان على ضرورة «احترام رموز القبيلة وعدم الجر بهم فى أي معترك اجتماعي»، مؤكدًا «أن قبيلة كيل تينالكم تحترم جميع العهود والمواثيق بينهم وبين القبائل الأخرى وأنهم يقفون على مسافة واحدة من الجميع ويمدون أيديهم للجميع والهدف وحدة الجميع وبناء الوطن».

إنشاء جسم شبابي لأبناء «كيل تينالكم»

واختتم بيان قبيلة كيل تينالكم بالتأكيد على ضرورة إنشاء جسم شبابي لأبناء القبيلة تحت رعاية شيخ القبيلة من أجل الدفاع ومتابعة متطلباتهم.

يشار إلى أن شيخ القبلية الراحل سليمان كنة كان أحد أعضاء الجمعية الوطنية بفزان التي تأسست في العام 1946 وقابلت وفد اللجنة الرباعية لبحث استقلال ليبيا فى العام 1948.