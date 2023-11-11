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اعتداء على أحد صمامات النهر الصناعي في بني وليد (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 نوفمبر 2023, 07:30 مساء
اعتداء على أحد صمامات النهر الصناعي في بني وليد (فيديو)
تخريب أحد الصمامات بمسار النهر الصناعي في منطقة الشميخ بني وليد (لقطة مثبتة من فيديو: جهاز النهر الصناعي)
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أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اليوم السبت وقوع اعتداء وتخريب متعمد لأحد الصمامات على المسار الأوسط بقرية الشميخ في بني وليد.

وقال مدير عام منظومة الحساونة سهل جفارة إن فرق الصيانة بالمنطقة الشمالية تعمل على صيانة الصمام وإصلاح ما أفسده الآخرون بدون الحاجة لإيقاف الإمداد المائي.

إزالة توصيلات عشوائية في طرابلس
وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إزالة توصيلات عشوائية من مسارات نقل المياه بخط تشغيل النهر الصناعي الرئيسي المغذي لمدينة طرابلس.

- جهاز النهر الصناعي: استمرار أعمال خط أبوزيان- الرحيبات
- حصر التعديات على مسار النهر الصناعي من جنوب مصراتة إلى الخمس

وقالت الوزارة إن دوريات إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية أجرت أعمال الإزالة، كما عملت على مراجعة وحصر المباني والأسوار المخالفة الواقعة على حرم خط التشغيل داخل منطقة صلاح الدين بناءً على أمر مكتب السيد النائب العام.

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