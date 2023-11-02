حصر التعديات على مسار النهر الصناعي من جنوب مصراتة إلى الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت إدارة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الخميس، حصر التعديات الواقعة على مسار منظومة الحساونة بجهاز النهر الصناعي من جنوب مدينة مصراتة إلى مدينة الخمس.

وقالت إدارة المهام الخاصة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن دوريات تابعة لها رفقة دوريات الكتيبة 603 التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى ومهندسي جهاز النهر الصناعي «قامت بحصر الأضرار والاعتداءات التي لحقت بمنظومة الحساونة بجهاز النهر، إضافة إلى رصد العديد من الوصلات غير الشرعية على مسار منظومة النهر».

- إجراء صيانة لصمام محطة على خط المياه ترهونة - أبوزيان

- النهر الصناعي يعلن إتمام الإصلاحات بالمسار الشرقي لمنظومة «الحساونة - سهل الجفارة»

- إيقاف الإمداد المائي عن مناطق المسار الشرقي لمنظومة الحساونة من مصراتة حتى القره بوللي

وأوضحت إدارة المهام الخاصة أن عمليات حصر التعديات ورصد التوصيلات غير الشرعية شملت «المسافة الممتدة من بوابة الطوق جنوب مدينة مصراتة إلى مدينة الخمس ومرورا من بوابة النهر وجنوب زليتن».

وأكدت إدارة المهام الخاصة «اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الاعتداءات المتكررة على مسار منظومة النهر» وذلك «بناءً على تعليمات المحامي العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة حفاظاً على مقدرات الوطن والمواطن من أعمال السرقة والتخريب».

الدوريات الأمنية أثناء حصر التعديات على مسار النهر الصناعي من جنوب مصراتة إلى الخمس، 2 نوفمبر 2023. (إدارة المهام الخاصة)

الدوريات الأمنية أثناء حصر التعديات على مسار النهر الصناعي من جنوب مصراتة إلى الخمس، 2 نوفمبر 2023. (إدارة المهام الخاصة)

الدوريات الأمنية أثناء حصر التعديات على مسار النهر الصناعي من جنوب مصراتة إلى الخمس، 2 نوفمبر 2023. (إدارة المهام الخاصة)

الدوريات الأمنية أثناء حصر التعديات على مسار النهر الصناعي من جنوب مصراتة إلى الخمس، 2 نوفمبر 2023. (إدارة المهام الخاصة)

الدوريات الأمنية أثناء حصر التعديات على مسار النهر الصناعي من جنوب مصراتة إلى الخمس، 2 نوفمبر 2023. (إدارة المهام الخاصة)