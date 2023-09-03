إيقاف الإمداد المائي عن مناطق المسار الشرقي لمنظومة الحساونة من مصراتة حتى القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة منظومة الحساونة - سهل الجفارة، اليوم الأحد، إيقاف الإمداد المائي عن المناطق الواقعة بالمسار الشرقي لمنظومة الحساونة بالنهر الصناعي من مصراتة شرقًا حتى القره بوللي غربًا، لمدة أسبوع لتنفيذ أعمال صيانة بالمسار.

وأوضحت إدارة منظومة الحساونة - سهل الجفارة أن إيقاف الإمداد المائي جاء بسبب «تسريبات مائية نتيجة الاعتداءات والوصلات غير القانونية» على المسار، وفق ما نشره جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي عبر صفحتها على «فيسبوك».

ونوهت إدارة منظومة الحساونة - سهل الجفارة، بأن عمليات الصيانة على المسار الشرقي «تحتاج حوالي سبعة أيام ابتداء من اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر»، فيما أكد مدير إدارة الإنتاج بالمنظومة أن «مدينة طرابلس لن تتضرر من عمليات الصيانة حيث سيجري تزويدها عبر المسار الأوسط».