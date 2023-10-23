إجراء صيانة لصمام محطة على خط المياه ترهونة - أبوزيان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بدء أعمال صيانة لصمام المحطة رقم (6) الواقعة على خط المياه ترهونة - أبوزيان.

وتأتي أعمال الصيانة التصحيحية في إطار تحسين أداء الإمداد المائي ودوامه، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الأحد.

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وأفادت إدارة منظومة الحساونة - سهل الجفارة بالجهاز بأن أعمال الصيانة ستستغرق بضعة أيام لحين عودة التدفق المائي للمدن والقرى الواقعة على المسار.