«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أحمد علي الديب، أن أعمال صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة لربط شرق وغرب المدينة سيجري الانتهاء منها مساء اليوم الخميس، وفق ما نشره الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك».

وأفاد الديب في تصريح نشره جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، «باستكمال وضع 18 أنبوبًا خرسانيًا ليلة البارحة الأربعاء» لإنشاء الجسر الموقت وسط مدينة درنة المنكوبة.

- «النهر الصناعي»: الانتهاء من جسر درنة الموقت خلال يومين

- بدء إنشاء جسر موقت يربط غرب وشرق درنة

وأكد «أن أعمال التسليح وصب الخرسانة للمرحلة الأولى للجسر الموقت قد استكملت»، منوهًا بأنه «جارٍ العمل حاليًا على تنفيذ التسليح للمرحلة الثانية والأخيرة منه».

انهيار جسور درنة

وأمس الأربعاء، توقع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الانتهاء من أعمال تنفيذ الجسر الموقت في مدينة درنة خلال اليومين المقبلين.

وتسببت العاصفة «دانيال» في أضرار بالغة في البنية التحتية بمدينة درنة، وانهيار شبكة طرق بطول 30 كيلومترًا فيها، حسب تقرير اللجنة الفنية لحصر الأضرار المشكلة من مصلحة الطرق والجسور، الصادر في 13 سبتمبر الجاري.

أعمال الإنشاء بالجسر الخرساني الموقت وسط درنة. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)

أعمال الإنشاء بالجسر الخرساني الموقت وسط درنة. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)

أعمال الإنشاء بالجسر الخرساني الموقت وسط درنة. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)

أعمال الإنشاء بالجسر الخرساني الموقت وسط درنة. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)

أعمال الإنشاء بالجسر الخرساني الموقت وسط درنة. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)

أعمال الإنشاء بالجسر الخرساني الموقت وسط درنة. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)

أعمال الإنشاء بالجسر الخرساني الموقت وسط درنة. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)