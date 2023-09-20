«النهر الصناعي»: الانتهاء من جسر درنة الموقت خلال يومين

القاهرة - بوابة الوسط

توقع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الانتهاء من أعمال تنفيذ الجسر الموقت في مدينة درنة خلال اليومين المقبلين.

ونشر الجهاز صورًا للأعمال الجارية في المشروع عبر صفحته في موقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

الجسر يربط شرق وغرب درنة

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بدء أعمال إنشاء الجسر الذي سيربط شرق وغرب مدينة درنة بعرض 21 مترًا.

وينفذ المشروع جهاز النهر الصناعي وشركة النهر لتصنيع الأنابيب، ويشمل 18 أنبوبًا بقطر 1.6 متر لتصريف المياه.

انهيار جسور درنة

وتسببت العاصفة «دانيال» في أضرار بالغة في البنية التحتية بمدينة درنة، وانهيار شبكة طرق بطول 30 كيلومترًا فيها، حسب تقرير اللجنة الفنية لحصر الأضرار المشكلة من مصلحة الطرق والجسور، الصادر في 13 سبتمبر الجاري.

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وأعلنت المصلحة في حينه، رصد خمسة جسور منهارة عند مجرى الوادي بدرنة، لافتة إلى أن المساحة التقديرية المتضررة في محيط الوادي تقدر بـ90 هكتارًا، وشددت على أن الطريق الوحيد المفتوح أمام حركة المرور هو طريق الظهر الحمر.

جانب من أعمال إنشاء جسر موقت في درنة، 19 سبتمبر 2023. (جهاز النهر الصناعي)

جانب من أعمال إنشاء جسر موقت في درنة، 19 سبتمبر 2023. (جهاز النهر الصناعي)

جانب من أعمال إنشاء جسر موقت في درنة، 19 سبتمبر 2023. (جهاز النهر الصناعي)