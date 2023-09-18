بدء إنشاء جسر موقت يربط غرب وشرق درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بدء أعمال إنشاء جسر موقت يربط بين شرق وغرب مدينة درنة بعرض 21 مترا.

وينفذ المشروع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وشركة النهر لتصنيع الأنابيب، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتقوم المعدات الثقيلة بتمهيد الموقع وذلك لإضافة 18 أنبوبا داخل الجسر، قطر 1.6 متر، وذلك لاستخدام الجسر في تصريف المياه أيضا.

انهيار جسور درنة

وتسببت العاصفة «دانيال» في أضرار بالغة في البنية التحتية بمدينة درنة، وانهيار شبكة طرق بطول 30 كيلومترا فيها، حسب تقرير اللجنة الفنية لحصر الأضرار المشكلة من مصلحة الطرق والجسور، الصادر في 13 سبتمبر الجاري.

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وأعلنت المصلحة في حينه، رصد خمسة جسور منهارة عند مجرى الوادي بدرنة، لافتة إلى أن المساحة التقديرية المتضررة في محيط الوادي تقدر بـ90 هكتارا، وشددت على أن الطريق الوحيد المفتوح أمام حركة المرور هو طريق الظهر الحمر.

أعمال إنشاء جسر موقت في درنة، 17 سبتمبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

أعمال إنشاء جسر موقت في درنة، 17 سبتمبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)