عرض بريطاني للكشف عن تسريبات المياه بأنابيب النهر الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط

عرضت مجموعة أعمال بريطانية على جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي خبراتها في مجال الكشف عن تسريبات المياه بأنابيب خطوط النهر الصناعي، حيث تعرضت الخطوط لاعتداءات كثيرة خلال السنوات العشر الماضية ما تسبب في انقطاع المياه عن عدة مناطق.

وقدمت مجموعة شركات «ISG» البريطانية، أمس الأربعاء، خلال اجتماع مع مسؤولي جهاز إدارة وتشغيل مشروع النهر الصناعي، «عرضًا مرئيًا في مجال اختصاصها وهو الكشف على التسريبات بمنظومات المياه عن طريق استخدام الألياف الزجاجية» وفق ما أعلنه الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الخميس..

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وحضر الاجتماع الذي عقد بالمقر الرئيسي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي كل من إدارة التخطيط والمتابعة، وإدارة التشغيل والصيانة، وإدارة المشروعات، وإدارة تقنية مراقبة الأنابيب، ومركز الدراسات والأبحاث وفريق البحث عن التقنيات الجديدة.

لقاء مسؤولي النهر الصناعي مع مجموعة شركات «ISG» البريطانية، الأربعاء، 18 أكتوبر 2023. (جهاز النهر الصناعي)

لقاء مسؤولي النهر الصناعي مع مجموعة شركات «ISG» البريطانية، الأربعاء، 18 أكتوبر 2023. (جهاز النهر الصناعي)

لقاء مسؤولي النهر الصناعي مع مجموعة شركات «ISG» البريطانية، الأربعاء، 18 أكتوبر 2023. (جهاز النهر الصناعي)

لقاء مسؤولي النهر الصناعي مع مجموعة شركات «ISG» البريطانية، الأربعاء، 18 أكتوبر 2023. (جهاز النهر الصناعي)