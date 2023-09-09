النهر الصناعي يعلن إتمام الإصلاحات بالمسار الشرقي لمنظومة «الحساونة - سهل الجفارة»

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم السبت، انتهاء أعمال الإصلاحات في المسار الشرقي لمنظومة «الحساونة - سهل الجفارة».
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وأكد الجهاز في بيان أن «فرق التشغيل والصيانة بالمنظومة باشرت عمليات التعبئة بالمسار، ومن المتوقع أن تُستكمل الأعمال مساء غد». وأشار البيان إلى أن «سلامة المنظومات واستمرار الإمداد المائي مرهونان بحرص المواطن واهتمامه، وحمايته مكونات النهر الصناعي».
إيقاف الإمداد المائي في منظومة «الحساونة - سهل الجفارة»
الأحد الماضي، أعلنت إدارة منظومة الحساونة - سهل الجفارة إيقاف الإمداد المائي عن المناطق الواقعة بالمسار الشرقي لمنظومة الحساونة في النهر الصناعي، من مصراتة شرقا حتى القره بوللي غربا، أسبوعا، لتنفيذ أعمال صيانة بالمسار. وأوضحت أن إيقاف الإمداد المائي جاء بسبب «تسريبات مائية نتيجة الاعتداءات والوصلات غير القانونية على المسار»، وفق ما نشره جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عبر صفحته على «فيسبوك».
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