النهر الصناعي يعلن إتمام الإصلاحات بالمسار الشرقي لمنظومة «الحساونة - سهل الجفارة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم السبت، انتهاء أعمال الإصلاحات في المسار الشرقي لمنظومة «الحساونة - سهل الجفارة».

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وأكد الجهاز في بيان أن «فرق التشغيل والصيانة بالمنظومة باشرت عمليات التعبئة بالمسار، ومن المتوقع أن تُستكمل الأعمال مساء غد». وأشار البيان إلى أن «سلامة المنظومات واستمرار الإمداد المائي مرهونان بحرص المواطن واهتمامه، وحمايته مكونات النهر الصناعي».