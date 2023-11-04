جهاز النهر الصناعي: استمرار أعمال خط أبوزيان- الرحيبات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي قيام مسؤولين فيه اليوم السبت بزيارة ميدانية لتفقد الأعمال الجارية بخط أبوزيان - الرحيبات.

وقال الجهاز في بيان إن الزيارة شارك فيها كل من رئيس اللجنة الإدارية بالجهاز أحمد الديب وعميد بلدية الرجبان، مشيرا إلى أن هذا الخط سيؤدي إلى إمداد المدينة بالمياه عبر مشروع النهر الصناعي.

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وسيجري استكمال الأعمال المطلوبة بالخط مع نهاية شهر ديسمبر المقبل، على أن تستكمل بعدها باقي المرحلة الأخيرة من الخط لتشمل تغذية مدينة جادو تم الرحيبات بالمياه.

من إنشاءات خط أبو زيان – الرحيبات، 4 نوفمبر 2023 (جهاز النهر الصناعي)

مسؤولون بجهاز النهر الصناعي يتفقدون إنشاءات خط أبو زيان – الرحيبات

من إنشاءات خط أبو زيان – الرحيبات، 4 نوفمبر 2023 (جهاز النهر الصناعي)