الكوني يبحث مع حكماء وأعيان مرزق إعمار المدينة وعودة النازحين

القاهرة - بوابة الوسط

بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني مع حكماء وأعيان مدينة مرزق ملف إعادة إعمار المدينة.

واستعرض حكماء مرزق خلال لقائهم الكوني، اليوم الأربعاء، رؤيتهم لإعمار المدينة لضمان عودة النازحين والمساهمة في استقرارها وتنميتها، مشددين على ضرورة تفعيل صندوق إعمار المدينة، ودعمه حتى أداء المهام الموكلة إليه، حسب بيان المجلس الرئاسي.

تنمية فزان وإعمار مرزق

وأكد الكوني متابعته رفقة نواب ووزراء الجنوب ملف تنمية فزان، وإعمار مدينة مرزق لتنال نصيبها من الإعمار أسوة بمدينتي بنغازي ودرنة.

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كما أوضح للحكماء والأعيان أن عودة النازحين ستُسهم في استقرار الجنوب وتنميته، وأثنى على جهودهم للمطالبة بحق العودة لمدينتهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.