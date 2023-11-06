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البعثة الأممية تتسلم مقترحا دستوريا من حركة ليبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 نوفمبر 2023, 03:25 مساء
البعثة الأممية تتسلم مقترحا دستوريا من حركة ليبية
زينينغا في لقاء مع وفد من حركة المساواة الدستورية الليبية، 5 نوفمبر 2023. (البعثة الأممية)
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تسلمت البعثة الأممية مقترحا قدمته حركة المساواة الدستورية حول كيفية تحسين القواعد الدستورية الليبية، حسب بيان صادر عن البعثة. 

جاء ذلك خلال استقبال نائب المبعوث الأممي رايزدون زينينغا، أمس الأحد، وفدا من حركة بقيادة مولاي قديدي والذي ضم رئيس الوزراء السابق عمر الحاسي وناشطين وناشطات وممثلي المجتمعات الأمازيغية والعرب والتبو والطوارق، وفق بيان البعثة الأممية.

وعرض أعضاء الوفد وجهات نظرهم حول ضرورة المشاركة السياسية العادلة والتمثيل في المؤسسات السيادية لجميع فئات المجتمع الليبي، لا سيما المرأة والمكونات الثقافية، حسب البيان.

وشدد الوفد على «أهمية إجراء الانتخابات بناءً على إطار دستوري يضمن الحقوق المتساوية للمرأة ولجميع مكونات الأمة الليبية الأربعة - الأمازيغ والعرب والتبو والطوارق».

زينينغا يشكر وفد حركة المساواة الدستورية
وشكر زينينغا «الوفد على الرؤى التحليلية» وتسلم نيابة عن الممثل الخاص باتيلي اقتراحهم المكتوب حول كيفية تحسين القواعد الدستورية الليبية لضمان التمتع بالحقوق المتساوية والمشاركة السياسية الكاملة لجميع المواطنين الليبيين.

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وفي أكتوبر الماضي، تزايدت دعوات التبو والطوارق والأمازيغ إلى إعادة النظر في قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرين عن لجنة (6+6) والمصادق عليهما من قبل مجلس النواب في الثاني من أكتوبر الجاري.

وأكد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رفضه التام للقوانين الانتخابية، معتبرا إياها كأنها لم تكن لافتقارها إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية والوطنية، فيما اعتبر المجلس الاجتماعي الأعلى للطوارق أن حذف حق أصحاب الأرقام الإدارية في المشاركة في الانتخابات بمثابة «فيتو» على حقوقهم المشروعة ويعد تمييزا عنصريا واضحا وصريحا لمكون أصيل.

زينينغا في لقاء مع وفد من حركة المساواة الدستورية الليبية، 5 نوفمبر 2023. (البعثة الأممية)
زينينغا في لقاء مع وفد من حركة المساواة الدستورية الليبية، 5 نوفمبر 2023. (البعثة الأممية)
زينينغا في لقاء مع وفد من حركة المساواة الدستورية الليبية، 5 نوفمبر 2023. (البعثة الأممية)
زينينغا في لقاء مع وفد من حركة المساواة الدستورية الليبية، 5 نوفمبر 2023. (البعثة الأممية)
زينينغا في لقاء مع وفد من حركة المساواة الدستورية الليبية، 5 نوفمبر 2023. (البعثة الأممية)
زينينغا في لقاء مع وفد من حركة المساواة الدستورية الليبية، 5 نوفمبر 2023. (البعثة الأممية)
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