«السعيدي» يبحث مع وفد شركة سعودية إنشاء مصنع ومستشفى بيطريين

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الاستثمار في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي السعيدي، مع وفد شركة «ترياق» السعودية الطبية إنشاء مصنع طبي بيطري مجهز بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى مستشفى بيطري حديث.

واستعرض السعيدي مع الوفد، الذي ترأسه مدير عام الشركة خالد بن محياء، الخطة الأساسية للبدء الفعلي في المشروعين، وتبادل الأفكار، ووضع الخطوط العريضة والأساسية.

تشجيع الاستثمار

وتحدث الوزير عن تقديم الحكومة المكلفة من مجلس النواب تيسيرات، لتشجيع بيئة ريادة الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري الصناعي، بالإضافة إلى الحوافز والتطوير الذي تنتهجه من أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتعد الشركة السعودية متخصصة في صناعة المحاليل الوريدية واللقاحات والأدوية البشرية والبيطرية.