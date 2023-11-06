إحالة 33 قضية من مديرية أمن بني وليد إلى النيابة العامة خلال أكتوبر

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أحالت مديرية أمن بني وليد 33 قضية إلى النيابة العامة خلال شهر أكتوبر الماضي، من بينها 31 قضية تضمنت أوامر قبض بحق مطلوبين، وفق إحصائية نشرتها المديرية عبر صحتها على «فيسبوك».

وقال مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بني وليد محمد صالح لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن المديرية أحالت أيضًا 1250 مخالفة مرورية إلى النيابة العامة منها 250 مخالفة خلال الأيام الأربعة الأخيرة من شهر أكتوبر.

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وأضاف صالح أن من بين القضايا المحالة إلى النيابة العامة من المديرية 25 قضية مدنية مع عدد من الموقوفين، و13 قضية مجهولة جرى الكشف عنها من قبل قسم البحث الجنائي، مؤكدا كذلك ضبط وحجز مجموعة من السيارات التابعة لمصرف التنمية.

دورية شرطة تابعة لمديرية امن بني وليد. (الإنترنت)