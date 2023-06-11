مديرية أمن بني وليد تسلم مقر مكتب التأمين بوسط المدينة إلى موظفيه

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

سلمت مديرية أمن بني وليد، مساء اليوم الأحد، مقر مكتب التأمين الواقع بوسط المدينة إلى موظفيه، بعدما كان تحت هيمنة عدد من الخارجين عن القانون، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة وقوة من اللواء 444 قتال.

وقال مدير أمن بني وليد اللواء عبدالسلام سليم في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن عملية التسليم جاءت بناءً على قرار النائب العام بإخلاء المقار الحكومية وإرجاعها إلى أملاك الدولة.

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وأكد سليم، أن مديرية الأمن ساعية بجميع أفرادها في تطبيق القانون بشكل صارم من أجل المحافظة على أملاك وحقوق الدولة وتمكين هذه المؤسسات من تقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف مدير أمن بني وليد، أن المديرية تعمل بكامل قوتها على مدار 24 ساعة لحفظ الأمن وحفظ الممتلكات العامة والخاصة وضبط الأشخاص الذين يتاجرون في مقار ومباني الجهات الحكومية بالمدينة.

عناصر مديرية أمن بني وليد خلال إخلاء وتسليم مبني مكتب التأمين وسط المدينة إلى موظفيه. (الإنترنت)

عناصر مديرية أمن بني وليد خلال إخلاء وتسليم مبني مكتب التأمين وسط المدينة إلى موظفيه. (الإنترنت)

عناصر مديرية أمن بني وليد خلال إخلاء وتسليم مبني مكتب التأمين وسط المدينة إلى موظفيه. (الإنترنت)

عناصر مديرية أمن بني وليد خلال إخلاء وتسليم مبني مكتب التأمين وسط المدينة إلى موظفيه. (الإنترنت)