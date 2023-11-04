إحالة 55 متهما إلى النيابة في طرابلس خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، إحالة 55 متهمًا إلى النيابات ومراكز الشرطة خلال الفترة من 26 أكتوبر الماضي إلى الأول من نوفمبر الجاري.

وأظهرت الإحصائية أن المتهمين توزعوا بواقع 15 من مركز شرطة الحي الصناعي و11 من غوط الشعال و5 من عين زارة ومثلهم من الأوسط و4 من طريق المطار و3 من الهضبة ومثلهم من جهاز مكافحة المخدرات.

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إضافة إلى اثنين من الفرتاج ومثلهما من باب بن غشير، فضلًا عن متهم واحد من مركزي شرطة أبوسليم وجنزور وقسم مرور أبوسليم وجهاز البحث الجنائي وجهاز الشرطة القضائية.