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إحالة 34 متهما إلى النيابة العامة في طرابلس خلال يوم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 سبتمبر 2023, 02:28 مساء
إحالة 34 متهما إلى النيابة العامة في طرابلس خلال يوم
يدان مكبلتان. (تعبيرية: بوابة الوسط)
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أحالت مراكز الشرطة التابعة إلى مديرية أمن طرابلس 34 متهما إلى النيابة العامة في 27 سبتمبر الجاري ، وفق إحصائية حديثة.

وأظهرت الإحصائية الصادرة عن مديرية أمن طرابلس إحالة كل من مراكز: الهضبة والمدينة وزاوية الدهماني والحي الصناعي وسوق الجمعة وطريق المطار وحي الأندلس متهما واحدا.

إحصائية رسمية: إحالة 113 متهما إلى النيابة في طرابلس الأسبوع الماضي
إحالة 47 متهما إلى النيابة في طرابلس خلال 24 ساعة

في حين أحال مركز شرطة أبوسليم متهمين، والأوسط ثلاثة متهمين، وغوط الشعال ستة، وباب بن غشير سبعة، والغربي تسعة.

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