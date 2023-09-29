إحالة 34 متهما إلى النيابة العامة في طرابلس خلال يوم

القاهرة - بوابة الوسط

أحالت مراكز الشرطة التابعة إلى مديرية أمن طرابلس 34 متهما إلى النيابة العامة في 27 سبتمبر الجاري ، وفق إحصائية حديثة.

وأظهرت الإحصائية الصادرة عن مديرية أمن طرابلس إحالة كل من مراكز: الهضبة والمدينة وزاوية الدهماني والحي الصناعي وسوق الجمعة وطريق المطار وحي الأندلس متهما واحدا.

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في حين أحال مركز شرطة أبوسليم متهمين، والأوسط ثلاثة متهمين، وغوط الشعال ستة، وباب بن غشير سبعة، والغربي تسعة.