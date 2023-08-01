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إحالة 47 متهما إلى النيابة في طرابلس خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 أغسطس 2023, 06:25 مساء
إحالة 47 متهما إلى النيابة في طرابلس خلال 24 ساعة
شعار مديرية أمن طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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أحالت مراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن طرابلس 47 متهمًا إلى النيابة العامة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق إحصائية حديثة.

توزيع المتهمين في العاصمة طرابلس خلال 24 ساعة
وتوزع المتهمون المحالون إلى النيابة العامة بواقع سبعة متهمين من مركز الهضبة، وخمسة من مركز عين زارة، وثلاثة من الأوسط، ومثلهم من المدينة، واثنين من الفرناج، وفق الإحصائية المنشورة، الثلاثاء، على صفحة مديرية أمن طرابلس بموقع «فيسبوك».

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بينما أحال مركز الحي الصناعي متهمين اثنين إلى النيابة، وسوق الجمعة وباب بن غشير وطريق المطار وحي الأندلس أربعة متهمين لكل منها. في حين بلغ عدد المتهمين المحالين من مركز غوط الشغال تسعة.

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