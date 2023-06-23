إحصائية رسمية: إحالة 113 متهما إلى النيابة في طرابلس الأسبوع الماضي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، إحالة 113 متهما إلى النيابة في قضايا مختلفة خلال الأسبوع الماضي.

أفادت بيانات صادرة عن المديرية، أنه خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو جرت إحالة 24 متهما للنيابة من مركز شرطة المدينة، و32 متهما من مركز شرطة عين زارة، و24 من مركز شرطة باب بن غشير، وكذلك 33 متهما من مركز شرطة سوق الجمعة.

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