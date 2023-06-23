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إحصائية رسمية: إحالة 113 متهما إلى النيابة في طرابلس الأسبوع الماضي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 يونيو 2023, 08:30 مساء
إحصائية رسمية: إحالة 113 متهما إلى النيابة في طرابلس الأسبوع الماضي
مديرية أمن طرابلس تعلن إحصائيات للمتهمين المحالين للنيابة (أرشيفية: وزارة الداخلية)
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أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، إحالة 113 متهما إلى النيابة في قضايا مختلفة خلال الأسبوع الماضي. 

أفادت بيانات صادرة عن المديرية، أنه خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو جرت إحالة 24 متهما للنيابة من مركز شرطة المدينة، و32 متهما من مركز شرطة عين زارة، و24 من مركز شرطة باب بن غشير، وكذلك 33 متهما من مركز شرطة سوق الجمعة.

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123 قضية محالة للنيابة
ونوهت المديرية إلى أن عدد القضايا المحالة إلى النيابة بلغ 123 قضية، منها 25 في مركز شرطة المدينة، و31 قضية من مركز شرطة عين زارة، و33 من مركز شرطة باب بن غشير، وكذلك 34 قضية من مركز شرطة سوق الجمعة.

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