إحالة 79 متهما إلى النيابة في طرابلس خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرأمن طرابلس، اليوم السبت، إحالة 79 متهمًا إلى النيابة العامة في قضايا مختلفة خلال 24 ساعة.

وتوزع المتهمون المحالون إلى النيابة بواقع 17 متهمًا من مركز شرطة الحي الصناعي، و11 متهمًا من مركز شرطة غوط الشعال، وتسعة من مركز شرطة سوق الجمعة، وسبعة لكل من مركزي شرطة باب بن غشير وطريق المطار، وفق بيان صادر عن المديرية.

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إضافة إلى ستة متهمين من مركز شرطة الهضة، وخمسة من مركز شرطة المدينة ومثلهم من مركز شرطة زاوية الدهماني، علاوة على ثلاثة لكل من مراكز شرطة الغربي وعين زارة والفرناج، واثنين من مركز شرطة حي الأندلس، وواحد من مركز شرطة الأوسط.