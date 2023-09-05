مديرية أمن طرابلس: إحالة 114 متهمًا إلى النيابة العامة خلال يومين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، إحالة 114 متهمًا إلى النيابة العامة خلال يومي الأحد والإثنين (3- 4 سبتمبر الجاري).

ونشرت المديرية، عبر صفحتها على «فيسبوك» إحصائية لعدد من المتهمين المحالين من مراكز الشرطة بمديرية أمن طرابلس إلى النيابة، في قضايا مختلفة.

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وفي وقت سابق اليوم، أكد النائب العام المستشار الصديق الصور أن إجمالي عدد القضايا لدى النيابة العامة في كل مناطق ليبيا يبلغ أكثر من 700 ألف قضية بمختلف أنواعها.