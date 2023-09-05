الطرابلسي: وصلنا إلى مستوى جيد جدًا من الأمن.. وسنركز على مديريات الجبل

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عماد الطرابلسي، إن ليبيا وصلت إلى «مستوى جيد جدًا من الأمن».

وأضاف الطرابلسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع النائب العام الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة «تواصل العمل بالخطة الأمنية لدعم مديريات الأمن والمراكز الشرطية الرسمية في مختلف مناطق ليبيا».

الطرابلسي: نحن على مسافة واحدة من الجميع

وأشار وزير الداخلية المكلف إلى أن التركيز على تحسين العمل في مديريات أمن الجبل في النصف الثاني من 2023. متابعًا: «وزارة الداخلية ومكتب النائب العام على مسافة واحدة من الجميع».

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وقال الطرابلسي إن وزارة الداخلية عالجت عددًا من الملفات خلال الفترات الأخيرة، وأجرت العديد من الإصلاح وذلك بمساعدة من النائب العام.